Португалия: фестиваль «Серралвеш»

В июне на протяжении 50 часов без перерыва фестивальная программа «Серралвеш» предлагает выступления сотен мастеров культуры в области музыки, оперы, танца, театра, нового цирка, литературных чтений, кинематографа, видео – и фотодела, экспозиций, а также семинары и комментарии специалистов.

Рамки этого праздника культуры не ограничены: он выходит на улицы исторической части города в виде театра на открытом воздухе, оригинальных выступлений музыкантов и артистов. Не упустите эту возможность!

Время проведения: с 1 по 3 июня

Место проведения: Fundação Serralves, Porto