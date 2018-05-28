Португалия: фестиваль «Серралвеш»
Приезжайте в Порту, и Вы станете свидетелем одного из самых крупных фестивалей культуры, чья программа привлекательна для всех возрастов и для каждого члена семьи.
В июне на протяжении 50 часов без перерыва фестивальная программа «Серралвеш» предлагает выступления сотен мастеров культуры в области музыки, оперы, танца, театра, нового цирка, литературных чтений, кинематографа, видео – и фотодела, экспозиций, а также семинары и комментарии специалистов.
Рамки этого праздника культуры не ограничены: он выходит на улицы исторической части города в виде театра на открытом воздухе, оригинальных выступлений музыкантов и артистов. Не упустите эту возможность!
Время проведения: с 1 по 3 июня
Место проведения: Fundação Serralves, Porto
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