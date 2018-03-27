Португалия: фестиваль шоколада в Обидуше

На несколько дней, пока идет фестиваль, узкие улочки средневекового города превращаются в кондитерские витрины, где можно бесплатно попробовать и приобрести множество видов тортов, конфет и других сладостей, главный ингредиент которых - шоколад.

Для маленьких посетителей здесь есть «Шоколадный дом», где можно поиграть и заодно наесться сладостей под присмотром педагогов. А взрослые могут принять участие в мастер-классах, проводимых профессиональными кондитерами. Каждый год на фестивале проводится конкурс «Шоколатье года», в котором это почетное звание оспаривают лучшие кулинары и кондитеры Европы.

Главная достопримечательность фестиваля - выставка гигантских скульптур из шоколада, представляющих собой настоящие произведения искусства, а фирменный напиток - вишневый ликер Жинжинья в настоящих шоколадных рюмках, которыми здесь и принято его закусывать.

Время проведения: с 1 по 30 апреля

Место проведения: Óbidos