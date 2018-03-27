Португалия: фестиваль шоколада в Обидуше

Вторник, 27 Март 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: фестиваль шоколада в Обидуше

Ни один любитель сладкого не упустит возможности посетить уникальный Фестиваль шоколада в средневековом городе-замке Обидуш.

На несколько дней, пока идет фестиваль, узкие улочки средневекового города превращаются в кондитерские витрины, где можно бесплатно попробовать и приобрести множество видов тортов, конфет и других сладостей, главный ингредиент которых - шоколад.

Для маленьких посетителей здесь есть «Шоколадный дом», где можно поиграть и заодно наесться сладостей под присмотром педагогов. А взрослые могут принять участие в мастер-классах, проводимых профессиональными кондитерами. Каждый год на фестивале проводится конкурс «Шоколатье года», в котором это почетное звание оспаривают лучшие кулинары и кондитеры Европы.

Главная достопримечательность фестиваля - выставка гигантских скульптур из шоколада, представляющих собой настоящие произведения искусства, а фирменный напиток - вишневый ликер Жинжинья в настоящих шоколадных рюмках, которыми здесь и принято его закусывать.

Время проведения: с 1 по 30 апреля

Место проведения: Óbidos

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль шоколада в Обидуше

      Ни один любитель сладкого не упустит возможности посетить уникальный Фестиваль шоколада в средневековом городе-замке Обидуш.

      Подробнее

    • Португалия: госпиталь Кашкайша запретил босоножки и пирсинг

      Госпиталь Кашкайша одобрил внутренний регламент с подробными правилами, касающимися внешнего вида своих сотрудников.

      Подробнее

    • Немцы могут выдать Пучдемона Испании в мае

      Пучдемон находится в тюрьме Ноймюнстера, в 65 км от Гамбурга.

      Подробнее

    • Испанские аэропорты сдают позиции в мировом рейтинге

      Аэропорт Барселоны «Эль-Прат» обошел Мадрид-Барахас в рейтинге лучших аэропортов мира, но оба оказались лишь в пятом десятке.

      Подробнее

    • Спинаццола покинул расположение сборной Италии

      Полузащитник сборной Италии Леонардо Спинаццола покинул расположение «Скуадра Адзурры» из-за травмы, характер которой не сообщается.

      Подробнее

    • В Италии найдены останки женщины, «родившей» в могиле

      В Италии ученые нашли скелет женщины, «родившей» после смерти.

      Подробнее

    • Стивен Спилберг предупредил об угрозе мировому кинематографу

      Режиссер Стивен Спилберг заявил, что полнометражные телевизионные фильмы студии Netflix не должны претендовать на премию «Оскар».

      Подробнее

    • Поезд Ким Чен Ына уехал из Пекина

      Поезд, вероятно, использующийся высокопоставленной северокорейской делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном, покинул Пекин.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!