Португалия: фестиваль в Синтре
Уже в следующем месяце начинается музыкально-танцевальный фестиваль, который ежегодно проходит в Синтре.
У желающих будет возможность посетитьна музыкальную или танцевальную программу в Королевском дворце в рамках фестиваля в Синтре, который проходит в июне-июле.
Посетители услышат великолепные произведения классической музыки и насладитесь искусством танца в уникальной романтической атмосфере.
Более подробная информация и программу можно увидеть здесь http://www.festivaldesintra.pt.
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