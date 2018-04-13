Португалия: фестиваль в Синтре

У желающих будет возможность посетитьна музыкальную или танцевальную программу в Королевском дворце в рамках фестиваля в Синтре, который проходит в июне-июле.

Посетители услышат великолепные произведения классической музыки и насладитесь искусством танца в уникальной романтической атмосфере.

Более подробная информация и программу можно увидеть здесь http://www.festivaldesintra.pt.