Португалия: фестиваль вина на Мадейре

Этот яркий праздник приурочен к окончанию сезона сбора урожая винограда. Основные мероприятия Madeira Wine Festival разворачиваются в пригородах столичного Фуншала. Здесь пройдут ремесленные выставки и мастер-классы по искусству виноделия, шоу-программы, концерты национальной португальской музыки, а также Международный этнографический фестиваль «Европейская фольклорная неделя».

Исторический центр Фуншала, в особенности пешеходная улица Авенида Арриага, декорируется композициями из предметов, связанных с процессом производства мадеры. Большие плетеные корзины с созревшими гроздьями соседствуют с огромными винными бочками, а рядом со старинными прессами для винограда можно видеть фигуры крестьян за работой. На городских площадях организуются точки дегустации вина. Здесь же можно отведать традиционные закуски и популярные региональные блюда. Завершается фестиваль вина на Мадейре красочным парадом виноделов.

Место проведения: Madeira, Funchal

Время проведения: с 26 августа по 9 сентября