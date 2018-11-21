Португалия: Фестиваль Vodafone Mexefest Lisboa

Среда, 21 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Фестиваль Vodafone Mexefest Lisboa

Фестиваль современной музыкальной культуры на два дня превратит одну из главных улиц Лиссабона в гигантский концертный зал.

Организаторы фестиваля Mexefest добавляют к черно-белой палитре, в которую зима одевает Лиссабон, яркие музыкальные краски всевозможных оттенков – от классики и поп-музыки, до рок-альтернативы и экспериментального рэпа. Концерты Vodafone Mexefest проходят на нескольких площадках, расположенных вдоль знаменитого Проспекта Свободы, полного исторических особняков и роскошных бутиков.

Музыкальное празднество, несмотря на погоду, разворачивается не только в помещениях, но и прямо под открытым небом. Главными исполнителями фестиваля за последние годы были такие звёзды сцены, как James Blake, Alt J, Savages, Everything Everything и Young Fathers. По традиции, концерты хедлайнеров проходят на сцене киноконцертного зала Сан-Хорхе.

В предварительной продаже билеты на концерты фестиваля можно приобрести по цене 40 евро, а в дни его проведения билет на 10 евро дороже.

Время проведения: с 23 по 24 ноября

Место проведения: Lisboa

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: в Лиссабоне назовут мишленовские рестораны

      В Лиссабоне назовут мишленовские рестораны Испании и Португалии 2019 года.

      Подробнее

    • ЧМ-2030 может пройти в Португалии

      Испания, Марокко и Португалия хотят подать заявку на ЧМ-2030.

      Подробнее

    • Испания: Мадрид заблокирует Brexit

      Все страны ЕС согласовали документ по Brexit, однако Мадрид напомнил Лондону о территориальном вопросе и планирует заблокировать соглашение.

      Подробнее

    • Испанские кроссовки без каблука

      Кажется, что на эту кроссовку просто на хватило материала, но этот не так.

      Подробнее

    • ЕС пригрозил санкциями Италии

      Европейский союз объявил, что оштрафует Италию в рамках санкции за отказ ввести поправки в бюджет.

      Подробнее

    • В Китае отменили показ итальянского модного дома Dolce & Gabbana

      Управление по вопросам культуры Китая отменило показ итальянского модного дома Dolce & Gabbana в Шанхае из-за взбалмошного поведения дизайнера Стефано Габбаны.

      Подробнее

    • Назван модный бренд с самым могущественным логотипом

      Логотип американского стритстайл бренда Supreme признали самым могущественным в мире.

      Подробнее

    • Мужчина 44 года вел радиоэфиры из сарая ради одного человека

      Британец Эрик Торп 44 года подряд вел собственное радиошоу из сарая.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья