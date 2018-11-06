Португалия: Фестиваль Vodafone Mexefest Lisboa

Вторник, 06 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Фестиваль Vodafone Mexefest Lisboa

Фестиваль современной музыкальной культуры на два дня превратит одну из главных улиц Лиссабона в гигантский концертный зал.

Организаторы фестиваля Mexefest добавляют к черно-белой палитре, в которую зима одевает Лиссабон, яркие музыкальные краски всевозможных оттенков – от классики и поп-музыки, до рок-альтернативы и экспериментального рэпа. Концерты Vodafone Mexefest проходят на нескольких площадках, расположенных вдоль знаменитого Проспекта Свободы, полного исторических особняков и роскошных бутиков.

Музыкальное празднество, несмотря на погоду, разворачивается не только в помещениях, но и прямо под открытым небом. Главными исполнителями фестиваля за последние годы были такие звёзды сцены, как James Blake, Alt J, Savages, Everything Everything и Young Fathers. По традиции, концерты хедлайнеров проходят на сцене киноконцертного зала Сан-Хорхе.

В предварительной продаже билеты на концерты фестиваля можно приобрести по цене 40 евро, а в дни его проведения билет на 10 евро дороже.

Время проведения: с 23 по 24 ноября

Место проведения: Lisboa

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