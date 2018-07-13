Португалия: фестиваль всемирной музыки

Замок Синеш является основной площадкой фестиваля, на котором представлено многообразие музыкальных стилей разных народов и который считается одним из самых демократичных событий в культурной жизни Португалии.

Время проведения: с 19 по 28 июля

Место проведения: Porto Covo и Sines