Португалия: фестиваль всемирной музыки
Каждый год, в последнюю неделю июля, в Синеше проходит Фестиваль всемирной музыки, ярчайшее событие в музыкальной жизни Португалии.
Замок Синеш является основной площадкой фестиваля, на котором представлено многообразие музыкальных стилей разных народов и который считается одним из самых демократичных событий в культурной жизни Португалии.
Время проведения: с 19 по 28 июля
Место проведения: Porto Covo и Sines
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!