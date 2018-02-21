Португалия: «Финансы» рассылают пароли

Если вы также обычно подаете налоговую декларацию на бумажном носителе, приготовьтесь получить письмо от «Финансов», информирующее вас о том, что вы не сможете продолжать это делать. Позже вам вышлют пароль (senha de acesso) для доступа к порталу «Финансов», если вы сами его не запросите до конца марта.

Напомним, что в этом году подача IRS будет производиться только по интернету, 1 апреля до 31 мая для всех категорий. Налогоплательщики, у которых есть трудности с заполнением деклараций, могут обратиться в финансовые отделения, где с 1 апреля будут оборудованы посты для помощи со стороны сотрудников.

Налоговая служба (AT) подчеркивает преимущества, связанные с подачей декларации онлайн, такие как предварительное заполнение (pré-preenchimento) и наличие предупреждений, которые позволяют избежать ошибок при заполнении деклараций, а также тот факт, что AT может оказывать помощь налогоплательщикам, которые испытывают трудности в использовании электронных средств.

Следует напомнить, что если налогоплательщики, на которые распространяется автоматическая подача декларации (IRS Automaticо), в течение установленного периода подачи (с 1 апреля до 31 мая) не подтвердят автоматическую декларацию IRS или не предоставляют декларацию на общих основаниях, то в конце этого периода автоматическая декларация становится окончательной и рассматривается как декларация налогоплательщика для всех юридических целей.