Португалия: Finnair будет летать в Порту

Все три направления будут обслуживаться самолетами Airbus А319.

Рейсы Finnair в Болонью будут выполняться три раза в неделю с 10 апреля по 18 октября, пишет euromag.ru.

В Бордо самолеты Finnair будут летать дважды в неделю с 11 мая по 14 сентября.

В Порту, второй по величине город Португалии, Finnair будет совершать перелеты два раза в неделю с 21 июня по 12 августа.

С запуском этого рейса Finnair расширяет свою сеть маршрутов в Португалии – в 2018 году у авиакомпании появился регулярный рейс в Лиссабон, пользующийся популярностью у путешественников.