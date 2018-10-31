Португалия: Finnair будет летать в Порту
В летнем расписании 2019 года появятся три новых направления – Болонья, Бордо и Порту.
Все три направления будут обслуживаться самолетами Airbus А319.
Рейсы Finnair в Болонью будут выполняться три раза в неделю с 10 апреля по 18 октября, пишет euromag.ru.
В Бордо самолеты Finnair будут летать дважды в неделю с 11 мая по 14 сентября.
В Порту, второй по величине город Португалии, Finnair будет совершать перелеты два раза в неделю с 21 июня по 12 августа.
С запуском этого рейса Finnair расширяет свою сеть маршрутов в Португалии – в 2018 году у авиакомпании появился регулярный рейс в Лиссабон, пользующийся популярностью у путешественников.
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