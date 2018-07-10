Португалия: фото Роналду стало постом дня

Снимок, на котором Роналду со своей семьей отдыхает на море, собрал 7 миллионов лайков за восемь часов, пишет news.sportbox.ru.

Роналду уже давно покинул ЧМ вместе со сборной и загорает на лазурных пляжах, однако он все равно остается безоговорочным лидером рейтинга игроков.