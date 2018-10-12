Португалия: футболист «Спортинга» спас жизнь одноклубнику
Игрок лиссабонского клуба «Спортинг» Себастьян Коатес спас одноклубника от смерти.
Во время противостояния с «Портимоненсе» голкипер Роман Сален получил травму головы, пытаясь отразить удар.
Вратарь сразу потерял сознание. Товарищ по команде оказал ему первую помощь. Коатес предотвратил блокировку дыхательных путей. Трансляция чемпионата Португалии запечатлила волнительный момент. Видео размещено на Twitter-аккаунте FOX Sports Football.
Известно, что встреча клубов закончилась победой «Портимоненсе» со счетом 4:2, пишет news.ru.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!