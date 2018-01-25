Португалия: Гамлет в Лиссабоне

Компания использует стиль комедии визуальной и физической, обращаясь к воображению публики, что принесло известность этому коллективу на мировых подмостках.

Таким образом, Лиссабон принимает шекспировскую трагедию, в основе которой история принца Гамлета и его мести за смерть отца, Короля Гамлета. Король был отравлен своим братом Клавдием, который впоследствии женился на Королеве и получил королевский трон.

Однако Компания-ду-Шапито превращает эту трагедию в комедию, обогащая ее своей способностью подвергать сомнению все аспекты физической и социальной реальности.

Время проведения: до 4 февраля

Место проведения: Chapitô, Lisboa