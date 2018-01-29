Португалия: газовые баллоны - на всех АЗС

Понедельник, 29 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: газовые баллоны - на всех АЗС

Президент Республики утвердил постановление правительства.

Документ устанавливает, что все бензоколонки обязаны продавать газовые баллоны.

Закон также позволяет потребителям обменивать газовые баллоны любой марки, независимо от того, баллоны какой марки продает конкретная АЗС.

Что касается стимулов для замены ископаемого топлива электричеством, правительство одобрило введение скидки на стоимость электроэнергии, «произведенной на местном уровне» и используемой для снабжения автобусов и грузовых автомобилей муниципального парка, которые заменят транспортные средства, работающие на обычном топливе.

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