Португалия: где цены на жилье - доступнее

По данным экспертов, купить квартиру в Лиссабоне сегодня обойдется примерно в шесть раз дороже, чем в Брагансе.

В период с апреля по июнь 2018 года средний рост по всей стране, по сравнению с предыдущим кварталом, составил 6,4%. Цена квадратного метра теперь составляет 1.867 евро. Цифры были представлены на портале недвижимости Idealista.

Увеличение цен было более выраженным в Северном регионе, где за три месяца цены выросли, в среднем, на 8%, к примеру, в Порту и Гварде - на 8,2%. В регионах Лиссабон и Алгарве повышение составило 5,9%.

В то же время, в Центральном регионе цены упали примерно на 1,7% - до 996 евро за квадратный метр, после квартального роста на 3,5%. Тем не менее, в Лейрии, которая относится к Центральному региону, зарегистрирован наибольший рост цен: + 11,6%.

Также отрицательная динамика зарегистрирована в округах Каштелу Бранку, Сантарень и Браганса, где цены упали почти на 7%.

Округом с наиболее доступными ценами на жилье эксперты называют Гварду, где стоимость «квадрата» составляет около 648 евро. Далее следуют Браганса (675) и Каштелу Бранку (678). Лиссабон (3.067), Фару (1.916) и Порту (1.649) - самые дорогие округа.

Что касается анализа городов, то в Лиссабоне, который находится в центре внимания из-за спекуляций цен на недвижимость, средняя цена квадратного метра упала на 0,4%, до 4.197 евро, после роста на 3,3% в предыдущем квартале. Тем не менее, столица - со значительном отрывом - остается самым дорогим городом в стране. В Порту, занимающем второе место в рейтинге, средняя цена составляет 2.544 евро (увеличение на 4,3%).