Португалия: где доминирует иностранный капитал

Четверг, 21 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: где доминирует иностранный капитал

Консалтинговая фирма InformaD&B провела исследование.

Согласно его выводам, в сфере страхования и банковском секторе Португалии доминирует иностранный капитал. Иностранцам принадлежит, соответственно, 86 и 61% капитала.

Иностранным капиталом в вышеуказанных двух секторах контролируются более девяти тысяч (9.705) компаний, при этом в 7.866 из них - капитал происходит исключительно из-за рубежа.

В целом в 2017 году общий объем иностранных инвестиций в страхование и банковский сектор составил 341 млрд евро.

При этом крупнейшими зарубежными инвесторами в Португалии являются Испания, Франция и Китай.

Испания представлена наиболее широко как с точки зрения количества контролируемых компаний, так и объема инвестиций: испанцы сохраняют мажоритарный контроль над 2.040 компаниями с общим объемом инвестиций 136 млрд евро (из которых 103 миллиарда - в банковский сектор).

Далее следует Франция, которая контролирует 738 компаний с общим объемом инвестиций в 48 млрд евро. Китай также занимает одну из лидирующих позиций благодаря недавним инвестициям в крупные компании, особенно в области страхования и здравоохранения.

Как отмечает Informa D&B, «несмотря на «внешний» контроль, большинство компаний, контролируемых иностранным капиталом, возглавляют отечественные менеджеры».

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