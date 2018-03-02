Португалия: где лекарства - дешевле

Так называется приложение для мобильного телефона, созданное Infarmed (Национальным управлением по лекарственным средствам и товарам в области здравоохранения).

Благодаря этому инструменту пользователи могут, в частности, получить доступ к ценам на лекарства и определить самые дешевые варианты.

Приложение позволяет проводить поиск по названию лекарства или по действующему веществу, предписанному врачом. Пациент должен выбрать лекарственную форму и дозировку. Затем появляется список лекарств - от самых дешевых до самых дорогих, включая фирменные медикаменты и дженерики.

Приложение доступно для операционных систем iOS и Android и работает как в режиме онлайн, так и в автономном режиме, если в тарифе мобильного телефона пользователя не предусмотрено подключение к интернету.

Приложение также позволяет вам просмотреть информационный вкладыш к товару, ознакомиться с новостями и предупреждениями о лекарствах и продуктах для здоровья, найти аптеки поблизости и составить план приема лекарств с системой оповещения.

Кроме того, это app позволяет считывать штрих-коды с упаковок лекарств, чтобы немедленно получить доступ к информации.

Также, в качестве альтернативы мобильному телефону, вы можете поискать лекарства по самым привлекательным ценам через сайт Infarmed http://www.infarmed.pt/web/infarmed/servicos-on-line/pesquisa-do-medicamento

Знание цен - это большое преимущество, поскольку если потребитель желает приобрести самый дешевый препарат, которого нет в наличии в той или иной аптеке, то он может заказать его с доставкой в течение 12 часов. Исключение составляют случаи, когда запасы препарата на складе исчерпаны.

Кстати, имейте в виду, что по закону аптеки должны иметь в наличии три из пяти наиболее дешевых дженериков, имеющихся на рынке.