Португалия: гипертония и холестерин - главные причины болезней в Лиссабоне

Именно эти отклонения являются основными угрозами здоровью зарегистрированных пользователей в центрах управления регионального здравоохранения Лиссабона и долины реки Тежу.

Согласно исследованию, 21,1% населения региона страдают от гипертонии, а нарушения в липидном обмене достигают 17,8% - в частности, холестерина.

В обоих случаях показатели ниже, чем в среднем по стране, которые составляют 22,2% и 21,3% соответственно.

По словам президента ARSLVT Луиша Пишку, данные показывают, что «эффективность медицинских работников в профилактике, диагностике и лечении хронических состояний приносят положительный результат для населения региона».

В региональном рейтинге оставшиеся верхние позиции занимают депрессивные расстройства, диабет и ожирение.

Что касается инфекционных заболеваний, контролируемых врачами общественного здравоохранения ARSLVT, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости СПИДом, ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, что является «положительным фактором для здоровья в регионе».