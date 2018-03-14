Португалия: главное - это подготовка

Среда, 14 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: главное - это подготовка

Кто делает собаку опасной - так это ее хозяин.

С этим утверждением трудно не согласиться.

Согласно поправкам, внесенным в закон в 2013 году, только те, кто имеет специальную подготовку, могут иметь опасных собак (с историей нападений) или потенциально опасных собак (из-за их физических характеристик).

Закон гласит, что компетентными органами для сертификации тренеров опасных собак и для обеспечения необходимой подготовки владельцев опасных или потенциально опасных собак являются такие силы безопасности, как GNR и PSP. Однако суммы, подлежащие оплате за обучение, были установлены только в прошлом году, что задерживало весь процесс обучения.

В 2017 году GNR сертифицировала трех тренеров на двух организованных курсах, а PSP обучила 40 владельцев опасных или потенциально опасных собак. На различных курсах, которые прошли за последние две недели в округах Порту, Коимбра, Лиссабон и Сетубал, сотрудники GNR обучили 50 владельцев опасных и потенциально опасных собак. Ближайшие курсы стартуют в округе Фару 15 марта.

Учебные курсы охватывают различные области знаний, такие как профильное законодательство и ответственное содержание животных, представления о поведении, социализации и дрессировке собак, а также практические примеры.

Обучение владельцев собак и сертификация тренеров осуществляются специализированными военнослужащими из Кинотехнической интервенционной группы GNR.

По данным Главного управления продовольствия и ветеринарии (DGAV), на 31 января с.г. были активными 16.560 регистрационных записей потенциально опасных собак и 1.526 - опасных, в целом 17.786. Записи, считающиеся «активными» DGAV - это те, которые не имеют даты смерти зарегистрированного животного.

В список опасных собак входят ротвейлер, бразильская собака, аргентинская собака, питбультерьер, американский стаффордширский терьер, стаффордширский бультерьер и тоса ину.

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