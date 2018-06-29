Португалия: GNR изъяла почти тонну сардин

Как говорится в заявлении GNR, «изятие рыбы было произведено в момент когда судно, занимавшееся рыбным промыслом с помощью кошелькового невода, выгружало улов на рыбном аукционе в Виана-ду-Каштелу. Было выявлено, что он 980 килограммов превысил предел ежедневного улова, установленный приказом 4334-A от 2018 года, который в случае этого судна составляет 3.750 килограммов в день».

Данные квоты, ранее созданные совместно с Европейским союзом, нацелены, в конечном итоге, на обеспечение экологической, экономической и социальной устойчивости рыболовства как вида деятельности.