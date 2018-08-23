Португалия: GNR изъяла тунца массой более 300 кг

Отряд прибрежного контроля GNR изъял тушу голубого тунца массой более 300 кг и предполагаемой стоимостью 5720 евро.

Рыбу конфисковали на аукционном участке Матозиньюш во время операции по контролю за соблюдением правил, регулирующих улов, транспортировку и продажу свежей рыбы.

«В ходе инспекции военные обнаружили рыбу, выловленную кошельковым неводом, причем промысел этого вида запрещен с 1 августа 2018 года», - говорится в заявлении.

После санитарного обследования тунца признали пригодным для потребления, и он был пожертвован на благотворительные цели.