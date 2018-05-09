Португалия: GNR конфисковала более 2 тысяч литров коньяка

«В ходе нее в одном из магазинов округа Порту было изъято 2100 литров коньяка, который был выставлен на продажу без таможенного контроля и, соответственно, выполнения налоговых обязательств», - говорится в заявлении GNR. Речь идет о неоплаченном налоге на алкоголь и алкогольные напитки в размере 14 тыс. евро.