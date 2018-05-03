Португалия: «Голубого флага» удостоились больше пляжей

При присвоении этой награды учитываются такие критерии, как «экологическая информация и образование», «качество воды», «управление окружающей средой и оборудование» и «безопасность и услуги».

Премия в этом году будет присуждена в общей сложности 332 португальским пляжам, расположенным в 86 муниципалитетах, при этом 299 - это морские пляжи, а 33 - речные. «Голубой флаг» будет водружен в этом году на 19 пляжах Центрального региона и 89 прибрежных пляжах в Алгарве, а также 224 - в других частях страны.

Также «Голубой флаг» присужден 18 причалам (marinas), что на четыре больше, чем в прошлом году, и семи экотуристическим судам.

Центральный регион является «рекордсменом» по количеству речных пляжей с «Голубым флагом» - 16, далее следуют регион Тежу (8), Северный регион (5) и Алентежу (4).

В свою очередь, в Алгарве нет ни одного речного пляжа, удостоенного «Голубого флага», но зато регион лидирует по числу наград на морских пляжах (89).

В Северном регионе «Голубым флагом» награждены 73 пляжа (на три больше, чем в 2017 году), в Центральном регионе - 39 (на три больше, чем в прошлом году). Регион Тежу сохранил прошлогодние 48 флагов, Алентежу и Алгарве получили, соответственно, 32 и 89 флага, +1 для каждого региона по сравнению с 2017 годом.

Автономный регион Азорские острова стал единственным, кто потерял один флаг (Poço dos Frades), оставшись с 37, а Мадейра получила еще один флаг и в этом году насчитывает 14 «Голубых флагов».

Официальные церемонии водружения первых «Голубых флагов» в 2018 году запланированы на 1 июня - на Прайя-да-Торрейра (муниципалитет Муртоза, Центральный регион), на 4 июня - на речном пляже Монсараш, в Регенгуш-де Монсараш, на 19 июня - в Марина-де-Гайя, Вила-Нова-де-Гайя.

С 2011 года более 50% пляжей в Португалии получили «Голубой флаг».

На международном уровне Португалия в 2018 году стала третьей страной с наибольшим количеством «Голубых флагов», тогда как в прошлом году она была шестой.

В Португалии в этом году насчитывается, в целом, 640 пляжей, одобренных для купания, что на 99 больше, чем в 2017 году.