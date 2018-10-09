Португалия: Гонсалу Гедеш получил травму

Футболист "Валенсии" Гонсалу Гедеш не поможет из-за травмы сборной Португалии в ближайшем матче Лиги наций УЕФА против сборной Польши и товарищеской игре с командой Шотландии, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Гедеш получил повреждение в воскресенье в матче 8-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", который завершился вничью со счетом 1:1. Португальский форвард был заменен уже на 12-й минуте встречи, вместо него на поле вышел россиянин Денис Черышев, пишет РИА Новости.

Как отмечается, Гедеш в понедельник прошел медосмотр, который выявил у него растяжение связок левой ноги. Точные сроки реабилитации 21-летнего форварда не сообщаются, но клуб уже уведомил руководство Португальской федерации футбола, что игрок не сможет прибыть в расположение сборной.

Встреча сборных Польши и Португалии пройдет 11 октября в польском Хожуве, а с шотландцами португальцы встретятся 14 октября в Глазго.