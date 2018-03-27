Португалия: госпиталь Кашкайша запретил босоножки и пирсинг

К примеру, они запрещают использование сланцев, сандалий и сапог, а также пирсинга и татуировок в видимых местах тела.

Регламент также рекомендует использовать сдержанный макияж, дезодорант без запаха и свежие и приятные духи.

Документ был одобрен в октябре 2017 года, но только теперь о нем стало известно профсоюзу врачей Южной зоны (Sindicato dos Médicos da Zona Sul, SMZS), который считает его «скандальным примером высокомерия и милитаризации больничной жизни».

Профсоюз намерен «предпринять все юридические шаги, чтобы помешать, чтобы больница превратилась в военную казарму», считая, что этот тип регулирования «недопустим в демократическом государстве и представляет собой посягательство на Конституцию Республики».

«Речь идет о свободе и индивидуальности работников этой больницы», - добавляет SMZS.