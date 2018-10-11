Португалия: госпитализация - на дому

Согласно официальному источнику ведомства, в течение ближайшего года, по меньшей мере, 25 государственных больниц и больничных центров подпишут обязательство о госпитализации на дому.

Идея состоит в том, чтобы позволить людям, нуждающимся в госпитализации дя того чтобы оправиться от острой болезни, сделать это у себя дома, продолжая получать больничную помощь, аналогичную той, которую они получали бы, находясь в медучреждении SNS. К примеру, пациент, который госпитализирован дома, будет иметь доступ к лекарствам точно так же, как если бы он был госпитализирован.

Данная концепция является сравнительно недавней практикой на национальной территории, и пока что только одна больница - «Гарсия-де-Орта» в Алмаде - разработала ее в полном объеме, став пионером в «домашней» госпитализации в Португалии. Вместе с тем, эта модель уже успешно используется в европейскихстранах.

Ее основными преимуществами являются комфорт больных, снижение мультирезистентных больничных инфекций, сокращение несоответствующих и длительных госпитализаций, а также расходов на традиционную госпитализацию.

«Домашняя» госпитализация будет функционировать 24 часа в сутки, 365 дней в году, с постоянной медицинской и медсестринской поддержкой и вечерней профилактикой.

Вместе с тем, эта альтернатива обычной госпитализации требует согласия пациента и его семьи.

Как подчеркнул министр здравоохранения Адалберту Кампуш Фернандеш, «будут определены медицинские критерии для госпитализации в домашних условиях и что пациенты будут допущены к госпитализации дома только в том случае, если будет гарантирована их клиническая безопасность. В качестве примеров патологий, которые могут «вписаться» в госпитализацию на дому, глава ведомства назвал пневмонию и сердечную недостаточность.