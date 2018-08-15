Португалия: гостиницы подорожали на 9 процентов

Среда, 15 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: гостиницы подорожали на 9 процентов

Португальская гостиничная индустрия зарегистрировала в июне увеличение средней цены за занятое помещение на 9% - до 101 евро.

Одновременно зафиксировано снижение на 0,7% уровня заполненности номеров - до 81%, сообщила сегодня ассоциация сектора.

Согласно ежемесячному исследованию Tourism Monitors Ассоциации отельного бизнеса Португалии (АНР) в июне, наивысший уровень цен зарегистрирован в Лиссабоне (124 евро), затем идут Алгарве и Эшторил/Синтра (108 евро).

В анализируемом месяце средняя цена за номер увеличилась на 9% с заметным ростом на 24% в Голубом побережье, за ним следуют Алентежу и Бейра (18%).

По туристическим направлениям Лиссабон (91%), Мадейра (89%) и Большой Порту (85%) зафиксированы самые высокие показатели заполняемости номеров.

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