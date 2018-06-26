Португалия: грабил клиентов прямо в банке...

Он подозревается в трех вооруженных ограблениях, совершенных в отношении клиентов непосредственно внутри банковского отделения в Повоа-де-Санта-Ирия (муниципалитет Вила-Франка-де-Шира, округ Лиссабон).

Как сообщает PJ, «угрожая жертвам - клиентам банка, когда те снимали наличные в банкомате, огнестрельным оружием, подозреваемый забирал у них деньги, а затем бросался в бегство». Всего таким образом были совершены ограбления в три различных дня мая и июня с.г.

Известно, что задержанный уже имеет судимость за грабеж.

PJ уже удалось изъять огнестрельное оружие, используемое при совершении преступлений, а также собрать другие доказательства виновности задержанного.

По итогам первого допроса суд определил в качестве меры пресечения явку в полицейский участок каждые две недели.

Расследование продолжается, в том числе, с целью выяснения возможного участия задержанного в совершении других ограблений.