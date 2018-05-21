Португалия: граждан предупредят по СМС в случае катастрофы

Об этом заявил премьер-министр Антониу Кошта.

Глава правительства пояснил, что Служба гражданской обороны в случае чрезвычайной ситуации или катастрофы будет предупреждать по смс-сообщению, отправляемому на мобильный телефон.

«С 1 июня вступит в силу система оповещения, в рамках которой операторы будут отправлять предупреждающие SMS-сообщения, - заявил Антониу Кошта. - Это станет фундаментальным для предотвращения трагедий, подобных тем, которые произошли на национальных дорогах рядом с Педрогау Гранде».