Португалия: граждан предупредят по СМС в случае катастрофы
Система «оповещения по смс» («alerta por SMS») вступит в силу 1 июня.
Об этом заявил премьер-министр Антониу Кошта.
Глава правительства пояснил, что Служба гражданской обороны в случае чрезвычайной ситуации или катастрофы будет предупреждать по смс-сообщению, отправляемому на мобильный телефон.
«С 1 июня вступит в силу система оповещения, в рамках которой операторы будут отправлять предупреждающие SMS-сообщения, - заявил Антониу Кошта. - Это станет фундаментальным для предотвращения трагедий, подобных тем, которые произошли на национальных дорогах рядом с Педрогау Гранде».
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