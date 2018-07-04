Португалия: грядет экстремальная жара

Тогда самое время приготовить вентиляторы и кондиционеры.

Поскольку, согласно португальскому и испанскому неофициальным метеосайтам MeteoAlerta и MeteoBadajoz, с воскресенья, 8 июля, по четверг, 12 июля, весь Пиренейский полуостров и всю континентальную территорию Португалии в частности накроет «экстремальная жара» благодаря массам горячего воздуха из Северной Африки.

В Центральном, Южном регионах и внутренних районах Северного региона температура воздуха может достичь 45 градусов.

Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) подтвердил, что погода «стабилизируется» в ближайшие несколько дней, а температура на следующей неделе ожидается на уровне выше 30 градусов, но предупреждает, что «за шесть дней невозможно предсказать тепловые волны».