Португалия: грядут холода

Среда, 24 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: грядут холода

Самое время насладиться теплыми солнечными деньками.

Потому как уже в ближайшие выходные Португалия окажется во власти массы холодного воздуха «родом» из Исландии.

По прогнозам Португальского института моря и атмосферы (IPMA), начиная с вечера пятницы столбики термометров резко упадут.

В воскресенье в Лиссабоне ожидается максимальная температура + 15ºC (т.е. на 10 градусов меньше, чем во вторник). В Брагансе падение максимальной температуры будет еще более выраженным: с 22ºC во вторник до 9ºC в воскресенье.

Что касается значений минимальной температуры, то они, по прогнозам, будут меньше 10ºC, а в некоторых регионах могут достичь 0ºC. В высокогорных районах, в частности, в Серра-да-Эштрела, может выпасть снег.

Также в выходные ожидается сильный ветер, «особенно на западном побережье и высокогорных районах, с сильным северным ветром с порывами до 75-90 км/ч» и, возможно, слабый дождь, преимущественно в Северном и Центральном регионах.

Остается надеяться, что нас еще ждет тепло бабьего лета - «Verão de São Martinho».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: интим в тюрьме

      Информацию обнародовал источник Главного управления по вопросам реинтеграции и пенитенциарных служб (DGRSP).

      Подробнее

    • Португалия: грядут холода

      Самое время насладиться теплыми солнечными деньками.

      Подробнее

    • Альмерия станет испанской гастрономической столицей в 2019 году

      Альмерия была выбрана гастрономической столицей Испании 2019 года.

      Подробнее

    • Испания: дом, где родился Дали, может стать музеем в 2020 году

      Мэрия Фигераса на протяжении многих лет вынашивает идею о превращении дома, где родился Сальвадор Дали, в музей.

      Подробнее

    • Два миллиона граждан Италии уехали за рубеж за последние 12 лет

      Постоянно проживают за границей около 8,5% граждан страны.

      Подробнее

    • Итальянские зоозащитники рассказали о грубом обращении с рыбой‍

      Правозащитные организации призывают наделить рыбу теми же правами, какие есть у сельскохозяйственных животных.

      Подробнее

    • Мексиканки попытались сделать селфи с самолетом и умерли

      Две жительницы Мексики погибли при попытке сфотографироваться с самолетом, идущим на посадку.

      Подробнее

    • У китаянки перестали гнуться пальцы из-за злоупотребления телефоном

      У жительницы китайского города Чанша, провинция Хунань, несколько дней подряд не выпускавшей из руки мобильный телефон, перестали сгибаться пальцы.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья