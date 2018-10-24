Португалия: грядут холода

Потому как уже в ближайшие выходные Португалия окажется во власти массы холодного воздуха «родом» из Исландии.

По прогнозам Португальского института моря и атмосферы (IPMA), начиная с вечера пятницы столбики термометров резко упадут.

В воскресенье в Лиссабоне ожидается максимальная температура + 15ºC (т.е. на 10 градусов меньше, чем во вторник). В Брагансе падение максимальной температуры будет еще более выраженным: с 22ºC во вторник до 9ºC в воскресенье.

Что касается значений минимальной температуры, то они, по прогнозам, будут меньше 10ºC, а в некоторых регионах могут достичь 0ºC. В высокогорных районах, в частности, в Серра-да-Эштрела, может выпасть снег.

Также в выходные ожидается сильный ветер, «особенно на западном побережье и высокогорных районах, с сильным северным ветром с порывами до 75-90 км/ч» и, возможно, слабый дождь, преимущественно в Северном и Центральном регионах.

Остается надеяться, что нас еще ждет тепло бабьего лета - «Verão de São Martinho».