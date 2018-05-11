Португалия хочет привлечь криптовалютный бизнес

Пятница, 11 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия хочет привлечь криптовалютный бизнес

Португалия обновит законодательную базу, чтобы привлечь криптовалютный бизнес.

Правительство Португалии рассматривает законопроект, который будет регулировать сферу блокчейна и криптовалют, а также упростит работу на этом рынке.

Изменения направлены на содействие в развитии рынка цифровых валют и привлечение высокотехнологичного бизнеса в страну. Новые нормы создадут более простые механизмы адаптации и защиты прав пользователей и инвесторов.

Власти считают это направление важным, так как сейчас существует множество мошеннических схем, которые формируют негативное отношение к рынку криптовалют и замедляют его развитие.

Португалия уделяет больше всего внимания вопросам регулирования выпуска цифровой валюты и проведения ICO. Ожидается, что нововведения помогут потенциальным инвесторам выбирать более безопасные и рентабельные проекты, пишет news.rambler.ru.

Видимо руководство страны следит за усилением европейской тенденции к изучению методов регулирования зарождающегося рынка. Однако ЕС вместе с принятием криптовалют, постепенно начинает ужесточать требования для борьбы с мошенниками и отмыванием денег.

Напомним, что РАКИБ начнет сертифицировать криптотрейдеров.

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