Португалия хочет привлечь криптовалютный бизнес

Правительство Португалии рассматривает законопроект, который будет регулировать сферу блокчейна и криптовалют, а также упростит работу на этом рынке.

Изменения направлены на содействие в развитии рынка цифровых валют и привлечение высокотехнологичного бизнеса в страну. Новые нормы создадут более простые механизмы адаптации и защиты прав пользователей и инвесторов.

Власти считают это направление важным, так как сейчас существует множество мошеннических схем, которые формируют негативное отношение к рынку криптовалют и замедляют его развитие.

Португалия уделяет больше всего внимания вопросам регулирования выпуска цифровой валюты и проведения ICO. Ожидается, что нововведения помогут потенциальным инвесторам выбирать более безопасные и рентабельные проекты, пишет news.rambler.ru.

Видимо руководство страны следит за усилением европейской тенденции к изучению методов регулирования зарождающегося рынка. Однако ЕС вместе с принятием криптовалют, постепенно начинает ужесточать требования для борьбы с мошенниками и отмыванием денег.

Напомним, что РАКИБ начнет сертифицировать криптотрейдеров.