Португалия: хотите стать добровольцами?
Некоммерческая ассоциация Just In Change ищет волонтеров, чтобы «вдохнуть новую жизнь» примерно в 50 домов по всей стране.
Цель - амбициозная: набрать, в общей сложности, тысячу добровольцев.
«Летние лагеря» ассоциации в этом году пройдут под девизом «Реабилитация домов - восстановление жизней», в основном в районах, пострадавших от лесных пожаров. В этом году лагерей планируется организовать 15, когда как в 2017-м их было только шесть.
В рамках проекта будут реабилитированы некоторые дома в муниципалитетах Arganil, Santa Comba Dão и Tondela, пострадавших от лесных пожаров, а также в муниципалитетах Ferreira do Zêzere, Setúbal, Óbidos, Sever do Vouga, Cascais и Vila Pouca de Aguiar.
Если вы хотите сделать доброе дело и заинтересованы в участии в проекте, просто зайдите на сайт http://www.justachange.pt/ и зарегистрируйтесь.
Ассоциация Just In Change, не преследующая целей получения прибыли, была создана в 2010 году с целью реабилитации домов для нуждающихся людей.
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