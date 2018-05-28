Португалия: хотите стать добровольцами?

Цель - амбициозная: набрать, в общей сложности, тысячу добровольцев.

«Летние лагеря» ассоциации в этом году пройдут под девизом «Реабилитация домов - восстановление жизней», в основном в районах, пострадавших от лесных пожаров. В этом году лагерей планируется организовать 15, когда как в 2017-м их было только шесть.

В рамках проекта будут реабилитированы некоторые дома в муниципалитетах Arganil, Santa Comba Dão и Tondela, пострадавших от лесных пожаров, а также в муниципалитетах Ferreira do Zêzere, Setúbal, Óbidos, Sever do Vouga, Cascais и Vila Pouca de Aguiar.

Если вы хотите сделать доброе дело и заинтересованы в участии в проекте, просто зайдите на сайт http://www.justachange.pt/ и зарегистрируйтесь.

Ассоциация Just In Change, не преследующая целей получения прибыли, была создана в 2010 году с целью реабилитации домов для нуждающихся людей.