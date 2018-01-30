Португалия: и снова легионеллез

Пока что зарегистрировано девять подтвержденных случаев легионеллеза, но эксперты Главного управления здравоохранения (DGS) не исключают, что число может возрасти.

Все заболевшие (пять женщин в возрасте от 47 до 66 лет и один мужчина) - пациенты госпиталя.

К счастью, их состояние оценивается как «стабильное», и все заболевшие имеют «положительный прогноз».

Напомним, что о первых четырех случая легионеллеза стало известно в минувшее воскресенье.

DGS отмечает, что органы государственного здравоохранения, совместно с администрацией частной больницы, уже приняли меры по «ликвидации вспышки», а именно «прекращению передачи инфекции и усилению экологического и эпидемиологического надзора».

«Помимо лечебных мер и стерилизации горячей санитарной воды также были приняты защитные меры, такие как приостановка пользования душем», - пояснил заместитель главного врача CUF Descobertas Паулу Гомеш.

Результаты анализов пока не известны, но руководство госпиталя CUF Descobertas допускает, что «источник легионеллеза находится в самой больнице, конкретнее - в санитарной сети горячей воды». Если это предположение подтвердится, все пациенты, которые были госпитализированы, по крайней мере, в течение последних двух недель, подвержены риску заражения легионеллезом, и число инфицированных пациентов может увеличиться, в том числе среди тех, кого уже выписали.

Напомним, что в ноябре 2017 года вспышка легионеллеза была зарегистрирована в госпитале Сан-Франсишку Шавьер. Тогда были инфицированы 56 человек, шестеро - умерли. Было установлено, что источником инфицирования послужила одна из градирен (охладительных башен) этой больницы.

Легионеллез представляет собой тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной системы. Бактерии легионеллы передаются воздушно-капельным (аэрозольным) путем. Они устойчивы и могут распространяться через охладительные системы и компрессоры, в душевых кабинках и пр. Как правило, легионеллез проявляется тяжелой пневмонией с одышкой, болью в груди и слизисто-гнойной мокротой. Инкубационный период составляет от 5 до 10 дней с момента инфицирования. Диагноз легионеллеза устанавливается по данным бакпосева мокроты или бронхиальных смывов. Лечение, в первую очередь - антибактериальное (антибиотиками) и, несмотря на тяжесть инфекции, весьма эффективно.