Португалия: и снова «Мария»

Вторник, 02 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: и снова «Мария»

Португальцы верны многовековым традициям.

Институт регистраций и нотариута (IRN) опубликовал предварительные данные о самых популярных именах, которые родители давали младенцам в 2017 году.

Фаворитом среди имен для девочек по-прежнему является «Мария». На протяжении 2017 года были зарегистрированы 5 тыс. 580 детей, чье первое имя - «Мария». Это в четыре раза больше по сравнению с именем, занявшим второе место в списке - «Леонор» (1 тыс. 623). На третьей позиции - «Матилде» (1 тыс. 610).

Среди имен для новорожденных мальчиков лидировало, по аналогии с 2016 годом, «Сантьягу» (1 тыс. 869). Далее следовали имена «Франсишку» (1 тыс. 742) и «Жоау» (1 тыс. 670).

В списке 20 наиболее часто используемых имен для девочек набирают популярность «Бенедита» (использовалось 621 раз) и Камила (452). Среди мальчиков новинкой в топ-20 стало имя «Густаву».

Согласно последним данным Национального института статистики (INE), в период с января по сентябрь этого года родились 63 тыс. 783 малыша - на 6,6% меньше, чем за тот же период.

Отметим, что «первым ребенком 2018 года» в Португалии стала Летиция. Девочка родилась в полночь 1 января в Centro Materno Infantil do Norte в Порту на два месяца раньше срока. Согласно оценкам Unicef, дети, родившиеся в январе 2018 года в Португалии, вероятно, будут жить, как минимум, до 2100 года.

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