Португалия: и снова мошенничество с брендом Continente

На днях бренд Continente был снова использован для мошенничества, распространяемого в социальных сетях, в частности, в Whatsapp.

Речь идет о фальшивом объявлении с предложением о приеме на работу в гипермаркет.

«Осторожно, это все ложь! - предупреждает сеть гипермаркетов Continente, которая сообщила об этом на своей странице в Facebook, и просит людей быть бдительными и не нажимать на сообщение и не делиться им.