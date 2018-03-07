Португалия и Украина договорились об обмене секретной информацией

Порядок обмена секретной информацией между Украиной и Португалией установили страны.

Согласно сообщению, соглашение об обмене информацией с ограниченным доступом стороны подписали 22 мая 2017 года, однако ратификация договора произошла только сейчас. Благодаря соглашению обе страны смогут безопасно обмениваться информацией, к которой имеют доступ ограниченный круг лиц.

Отмечается, что в соглашении оговорена терминология, которую будут применять Киев и Лиссабон при обмене секретной информацией, порядок обмена, равнозначность национальных грифов ограничения доступа к информации. Также соглашение отмечает, какие именно органы могут работать с подобной информацией при ее обмене, пишет regnum.ru.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко посетил Португалию 17−18 декабря 2017 года. В ходе визита он провел переговоры с президентом страны Марселу Ребелу де Соуза, премьер-министром Антониу Коштой и другими высокими лицами.