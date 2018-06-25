Португалия: идентификаторы «Via Verde» - суперпопулярны

Понедельник, 25 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: идентификаторы «Via Verde» - суперпопулярны

Данные обнародованы Ассоциацией европейских обществ концессионеров платных автомагистралей (AESE-CAP).

Согласно им, Португалия является одной из стран ЕС с наибольшим количеством электронных идентификаторов для оплаты пошлин на автострадах, более известных как «Via Verde». В 2017 году в Португалии насчитывалось около 3,7 миллионов идентификаторов. Страну опережали только Италия, Франция и Испания.

Согласно AESE-CAP, доходы от сборов за проезд по португальским автострадам увеличиваются с 2013 года и в 2017 году составили 1,035 млн евро. Кроме того, постоянно растет средний ежедневный трафик по платным автострадам: с 13.853 автомобилей в 2013 году до 16.861 в 2017-м.

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