Португалия: идентификаторы «Via Verde» - суперпопулярны

Согласно им, Португалия является одной из стран ЕС с наибольшим количеством электронных идентификаторов для оплаты пошлин на автострадах, более известных как «Via Verde». В 2017 году в Португалии насчитывалось около 3,7 миллионов идентификаторов. Страну опережали только Италия, Франция и Испания.

Согласно AESE-CAP, доходы от сборов за проезд по португальским автострадам увеличиваются с 2013 года и в 2017 году составили 1,035 млн евро. Кроме того, постоянно растет средний ежедневный трафик по платным автострадам: с 13.853 автомобилей в 2013 году до 16.861 в 2017-м.