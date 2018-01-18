Португалия: инциденты с тракторами

Согласно им, в 2017 году во время управления трактором на континентальной части Португалии погиб 61 человек, в среднем регистрировалось пять смертей в месяц.

Наибольшее число несчастных случаев со смертельным исходом зарегистрировано в округе Браганса (десять жертв), далее следуют Гварда, Лейрия и Порту (по шесть погибших).

В целом, с 2013 по 2017 годы в результате несчастных случаев на тракторах в Португалии погибли 358 человек.

Большинство несчастных случаев происходит с тракторами без «арки Санту Антониу» («arco de Santo António») - металлической конструкции, которая размещается вокруг отсека водителя и препятствует, в случае опрокидывания, нависанию транспортного средства над жертвой.

Эта конструкция является обязательной только для тракторов, продаваемых с 1994 года. Большинство данного вида сельхозтехники старше 20 лет не имеют данного устройства.

Согласно имеющимся данным, инциденты с тракторами происходят, главным образом, в Центральном и Северном регионах, со старыми транспортными средствами и с водителями старше 65 лет.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения (ANSR), опрокидывание является причиной смерти в 2/3 несчастных случаев на сельскохозяйственных тракторах.

Цифры 2014 года, также представленные ANSR, свидетельствуют, что инциденты с тракторами в восемь раз смертоноснее, чем с легковыми или грузовыми транспортными средствами.