Португалия: INEM спешит на помощь

Согласно им, в 2017 году Центры консультирования по неотложным пациентам (CODU) INEM ответили на более чем 1,3 миллиона (1.368.141) экстренных вызовов, переданных через службу спасения 112.

В ответ на эти вызовы были задействованы 1.269.196 средств экстренной помощи - кареты и мотоциклы скорой помощи, реанимобили, вертолеты и др.

Европейский номер экстренной помощи 112 был создан в 1991 году и с 2008 года стал единственным номером службы экстренной помощи, который можно бесплатно использовать с любого стационарного, мобильного или общественного телефона во всех странах ЕС.

INEM напоминает, что португальцы могут позвонить по номеру службы экстренной помощи 112 как в случаях внезапных заболеваний и несчастных случаев, так и нападений, грабежей, пожаров и пр. На вызовы, поступающие на 112, всегда отвечают агенты Полиции по охране общественной безопасности (PSP) и военнослужащие Национальной республиканской гвардии (GNR), которые направляют вызовы, которые касаются здоровья, в CODU INEM.

INEM подчеркивает, что содействие со стороны граждан «абсолютно необходимо для оказания быстрой и эффективной помощи жертвам», и они должны «простым и понятным образом) указать точное местоположение, номер телефона, с которого вы звоните, тип ситуации, число, пол и примерный возраст лиц, нуждающихся в помощи, основные жалобы и изменения, которые они наблюдают.