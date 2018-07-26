Португалия: инновационная операция по удалению опухолей

Четверг, 26 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: инновационная операция по удалению опухолей

Пионерская операция проведена в Центре матери и ребенка Северного региона (CMIN).

Речь идет о трансвагинальной операции по удалению опухолей матки, которая осуществлена в Португалии впервые.

Как пояснил оперирующий гинеколог,координатор отделения минимально инвазивной хирургии CMIN Элдер Феррейра, «хирургическое вмешательство было проведено с помощью оптической системы с использованием эндоскопической камеры. Новая методика состоит в трансвагинальной визуализации внутренней части матки и позволяет более точно определять и удалять внутриматочные поражения».

Визуализация, называемая гистероскопией, способна выявить патологии и различные поражения, такие как полипы, фибромы, спайки или рубцы внутри матки, и - одновременно - лечить или удалять их.

Новое оборудование позволяет сделать процедуру «более воспроизводимой, быстрой и безопасной» по сравнению с другими методами, которые обычно используются, таких как выскабливание матки, удаление матки или гистероскопия с помощью электрического тока, которая зачастую провоцирует у пациенток боль и раны.

Одним из преимуществ этого метода также является «раннее возвращение пациенток», домой», что наряду с сокращением времени, проведенного в больнице, позволяет избежать «высокого риска заражения».

69-летняя Элена Лейте из Порту стала одним из первых пациенток, которые были подвергнуты трансвагинальной технике без общей анестезии. Женщина ушла из операционной «на собственных ногах» после вмешательства, которое длилось всего около пяти минут.

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