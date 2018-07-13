Португалия: инновационный переход

Пятница, 13 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: инновационный переход

Необычный проект реализуется в Гимарайше.

Местный муниципалитет внедряет инновационную» систему с использованием сенсорных датчиков CWAY, которая предупреждает водителей световым сигналом, когда пешеход собирается пересечь наземный переход.

Данное решение, разработанное CommunicateWay совместно с такими партнерами, как Bosch, Siemens и Exporlux, является «энергоэффективным и экологически чистым, а также обеспечивает эффективное управление освещением пешеходного перехода».

Проект будет, в основном, использоваться для пешеходных переходов, где «наблюдаются большой поток трафика и сниженная видимость, выступая в качестве активного превентивного элемента, предварительно предупреждая - посредством светового сигнала - водителей транспортных средств при наличии людей на пешеходном переходе».

На сегодняшний день датчики CWAY уже установлены на Avenida D. João IV.

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