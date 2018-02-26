Португалия: иностранца нашли мертвым

Полицию и спасателей вызвал местный житель, который увидел в воде на плотине Педрогау, расположенной на реке Гвадиана, тело человека, запутавшееся в рыболовных сетях.

Согласно источнику в GNR, погибший - мужчина-румын 43 лет, который поселился в этом районе недавно, и, по словам его друга, «в течение последних трех недель его никто не видел», но заявления об исчезновении властям не поступало.

Тело было доставлено для вскрытия в отделение судебной медицины госпиталя Бежи. Расследованием происшествия занимается Уголовная полиция.