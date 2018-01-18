Португалия: иностранцы - среди активных покупателей недвижимости

Согласно данной информации, в 2017 году при их посредничестве были проданы 152 тысячи домов и квартир, что представляет увеличение на 25-30% (23 тыс. 500) по сравнению с предыдущим годом.

Примечательно, что покупателями 25% проданных объектов недвижимости, т.е. каждого четвертого, выступили иностранцы, в основном, французы, бразильцы, а также британцы и китайцы, которые покупают дома и квартиры, в том числе, для того, чтобы воспользоваться преимуществами «золотых виз».

По оценкам APEMIP, с учетом сделок купли-продажи, которые были совершены непосредственно между частными лицами (около 30% продаж), общее количество проданных объектов жилой недвижимости в течение 2017 года достигло 215 тысяч.

«Это увеличение соответствует тому, что мы ожидали, и позволяет нам предвидеть, что в этом году сектор недвижимости снова будет расти», - прогнозирует руководитель APEMIP Луиш Лима, отмечая, что «в таких регионах, как Лиссабон, повышение цен на квадратный метр не отпугивает богатых иностранцев, которых привлекают в Португалии качество жизни, безопасность, хорошая погода и цены, которые все еще ниже тех, которые практикуются в других странах».

Согласно индексу цен на жилье, в декабре 2017 года в Лиссабоне цена за квадратный метр была установлена в 2796 евро, что представляет рост на 36,92% по сравнению с декабрем 2016 года и наибольший прирост, зарегистрированный в стране (для сравнения, в Порту за один год цены подскочили на 23,67%, в Фару - на 18%, в целом по стране - на 25,09%). Но в интернете есть масса онлайн-предложений недвижимости, которое выставляется на продажу по цене, более чем вдвое превышающей вышеуказанную.

«В Лиссабоне стоимость квадратного метра может достигать 7 тыс. евро - и есть иностранцы, которые готовы платить эту цену», - отмечает Луиш Лима, добавляя, что «стимулирует взлет цен и тот факт, что иностранцы могут платить больше, чем средняя португальская семья».

«Большинство бразильцев выбирают Португалию и, прежде всего, Кашкайш и Лиссабон из соображений безопасности, а подавляющее большинство французов, которые покупают дом в Португалии, являются представителями среднего класса», - говорит Сесил Гонсалвеш, администратор промоутера Maison au Portugal. - Наибольший спрос исходит от пенсионеров, которые получают массу преимуществ от гораздо более выгодных налоговых условий, или предпринимателей, намеренных инвестировать в Португалию. Предпочтение отдается Алгарве, Лиссабону, Порту и прибрежной зоне в целом».