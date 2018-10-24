Португалия: интим в тюрьме

Среда, 24 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: интим в тюрьме

Информацию обнародовал источник Главного управления по вопросам реинтеграции и пенитенциарных служб (DGRSP).

Согласно ей, с 2016 года еще в четырех тюрьмах появились помещения для интимных встреч с заключенными.

Вместе с тем, на сегодняшний день такие «пространства» имеются только в 18 из 49 тюрем.

Поскольку комнаты для интимных свиданий имеются не во всех тюрьмах, «там принято принимать заключенных из других близлежащих тюрем, в которых таковых нет, чтобы они также могли пользоваться этой возможностью», - поясняет DGRSP.

Согласно источнику в DGRSP, это «политика, которая будет продолжаться», поскольку «интимные визиты, помимо того что способствуют сохранению аффективных связей между супругами, способствуют психологическому благополучию заключенных, что способствует дисциплине и безопасности в тюрьмах».

В первой половине 2018 года были санкционированы 3.493 интимных визита, а на протяжении всего 2017 года - 5.059. На 15 августа с.г. проект охватил 7.993 человека, что в два с лишним раза больше, чем за первые шесть месяцев, что объясняется увеличением количества помещений для интимных встреч.

Отметим, что разрешены интимные визиты только для заключенных на срок более трех лет и которые состояли в официальном или гражданском браке на момент начала отбывания наказания, а также которым не было предоставлено разрешение на отпуск (licença de saída jurisdicional) в течение последних шести месяцев.

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