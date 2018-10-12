Португалия: Ирину Шейк вызвали в суд по делу Криштиану Роналду

Пятница, 12 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Ирину Шейк вызвали в суд по делу Криштиану Роналду

В конце сентября 34-летняя американка Кэтрин Майорг обвинила 33-летнего футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании.

Она рассказала, что девять лет назад он пригласил ее в номер одного из отелей Лас-Вегаса, заставил заняться с ним сексом и заплатил за молчание 375 тысяч долларов. После того как американка подала в суд, еще несколько девушек объявили об изнасиловании, пишет cosmo.ru.

Из-за скандала Роналду отстранили от соревнований, а некоторые компании собираются разорвать с ним рекламные контракты. Сам футболист отрицает свою вину. Для защиты он нанял адвоката Дэвида Чесноффа.

Тем временем Лесли Стовалл, адвокат Кэтрин, сообщила, что в суд вызвали 32-летнюю Ирину Шейк (Irina Shayk) и других экс-возлюбленных футболиста (например, Пэрис Хилтон и Джемму Аткинсон). «Бывшие девушки хорошо знают, как он ведет себя в отношениях. Это поможет создать картину поведения господина Роналду, что может оказаться жизненно важным для нашего дела», — объяснила юрист.

Ирина пока не дала согласия на выступление в суде. Кроме того, неизвестно, будет ли выступать российская супермодель на стороне защиты или же на стороне обвинения.

Напомним, Ирина Шейк и Криштиану Роналду расстались в 2015 году после пяти лет отношений. Сейчас Ирина встречается с Брэдли Купером. Вместе с актером они воспитывают полуторагодовалую дочку Лею.

Через полгода после расставания с Ириной Криштиану представил свою новую девушку — Джорджину Родригес. В июне 24-летняя модель прилетела в Россию, чтобы поддержать бойфренда на ЧМ-2018. Во время матча Джорджина спровоцировала слухи о помолвке, показав кольцо.

Роналду многодетный отец: он воспитывает восьмилетнего Криштиану-младшего, годовалых близнецов Еву и Мэтью, рожденных суррогатной матерью, и дочь Алану Мартину, которую родила Джорджина в ноябре 2017 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Ирину Шейк вызвали в суд по делу Криштиану Роналду

      В конце сентября 34-летняя американка Кэтрин Майорг обвинила 33-летнего футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании.

      Подробнее

    • Португалия: Segurança Social увеличила доходы

      Данные обнародовало министерство труда, солидарности и социального страхования.

      Подробнее

    • Испанский Конгресс требует отставки министра юстиции

      Испанский Конгресс на пленарном заседании принял предложение ходатайствовать об отставке министра юстиции Долорес Дельгадо.

      Подробнее

    • Испанские тюремщики объявили забастовку

      Главные профсоюзы работников исправительных учреждений Испании объявили всеобщую забастовку, которая будет проведена 24-26 октября, а также 6,8, 13 и 15 ноября.

      Подробнее

    • Власти Италии запретят работу магазинов мигрантов после 21 часа

      Власти намерены таким способом сократить объем распространения наркотиков.

      Подробнее

    • Италия: гостям Галереи Уффици не придется часами стоять в очереди

      Флорентийский музей Галерея Уффици планирует организовать новую систему продажи билетов, которая сократит время ожидания в очереди на вход.

      Подробнее

    • Назван самый дорогой город для путешественников

      Опубликован рейтинг Mastercard’s 2018 Global Destination Cities Index, в котором отмечены самые дорогие для туристов города мира.

      Подробнее

    • Опубликована последняя работа Хокинга

      Ученые из Кембриджского и Гарвардского университетов опубликовали последнюю научную статью, написанную совместно со Стивеном Хокингом.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья