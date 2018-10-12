Португалия: Ирину Шейк вызвали в суд по делу Криштиану Роналду

Она рассказала, что девять лет назад он пригласил ее в номер одного из отелей Лас-Вегаса, заставил заняться с ним сексом и заплатил за молчание 375 тысяч долларов. После того как американка подала в суд, еще несколько девушек объявили об изнасиловании, пишет cosmo.ru.

Из-за скандала Роналду отстранили от соревнований, а некоторые компании собираются разорвать с ним рекламные контракты. Сам футболист отрицает свою вину. Для защиты он нанял адвоката Дэвида Чесноффа.

Тем временем Лесли Стовалл, адвокат Кэтрин, сообщила, что в суд вызвали 32-летнюю Ирину Шейк (Irina Shayk) и других экс-возлюбленных футболиста (например, Пэрис Хилтон и Джемму Аткинсон). «Бывшие девушки хорошо знают, как он ведет себя в отношениях. Это поможет создать картину поведения господина Роналду, что может оказаться жизненно важным для нашего дела», — объяснила юрист.

Ирина пока не дала согласия на выступление в суде. Кроме того, неизвестно, будет ли выступать российская супермодель на стороне защиты или же на стороне обвинения.

Напомним, Ирина Шейк и Криштиану Роналду расстались в 2015 году после пяти лет отношений. Сейчас Ирина встречается с Брэдли Купером. Вместе с актером они воспитывают полуторагодовалую дочку Лею.

Через полгода после расставания с Ириной Криштиану представил свою новую девушку — Джорджину Родригес. В июне 24-летняя модель прилетела в Россию, чтобы поддержать бойфренда на ЧМ-2018. Во время матча Джорджина спровоцировала слухи о помолвке, показав кольцо.

Роналду многодетный отец: он воспитывает восьмилетнего Криштиану-младшего, годовалых близнецов Еву и Мэтью, рожденных суррогатной матерью, и дочь Алану Мартину, которую родила Джорджина в ноябре 2017 года.