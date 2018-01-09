Португалия: история Парусного Спорта в Кашкайше

Благодаря Королевской Семье после 1870 года в Кашкайше был основан пляж для знати, признанный в течение года местом для морских купаний. С этого момента город превращается в столицу досуга в Португалии, сыграв колоссальную роль в поддержке и продвижении спорта.

Эта выставка представляет ключевые моменты истории парусного спорта, а также его наиболее актуальные трофеи, подчеркивая тем самым значение залива Кашкайш в подготовке поколений чемпионов, в том числе Дуарте Беллу и Фернанду Беллу, которые завоевали на Олимпийских Играх 1948 года в Лондоне первую серебряную медаль по парусному спорту.

Время проведения: до 1 апреля 2018 года

Место проведения: Casa Sommer, Cascais