Португалия: июль был самым холодным за последние 18 лет

Пятница, 10 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: июль был самым холодным за последние 18 лет

Эти данные касаются средней температуры.

Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) сообщает, что результаты по максимальной температуре еще выше.

По данным IPMA, настолько низкая максимальная температура (27,25 градусов Цельсия) в последний раз фиксировалась 30 лет назад.

С другой стороны, данные об осадках показывают, что июль был относительно сухим. Согласно IPMA, среднее количество осадков составило 57%.

Одна из причин, которая оправдывает такие климатические экстремумы,  -антициклон с Азорских островов.

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