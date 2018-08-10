Португалия: июль был самым холодным за последние 18 лет
Эти данные касаются средней температуры.
Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) сообщает, что результаты по максимальной температуре еще выше.
По данным IPMA, настолько низкая максимальная температура (27,25 градусов Цельсия) в последний раз фиксировалась 30 лет назад.
С другой стороны, данные об осадках показывают, что июль был относительно сухим. Согласно IPMA, среднее количество осадков составило 57%.
Одна из причин, которая оправдывает такие климатические экстремумы, -антициклон с Азорских островов.
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