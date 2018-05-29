Португалия: изменен срок подачи IRS
Об изменении объявил государственный секретарь по вопросам налогообложения Антониу Мендонса Мендеш.
«Официальный срок сдачи IRS заканчивается 1 июня, но ввиду того что 31 мая является праздничным днем (Праздник Тела Христова. - Прим.), в соответствии с законом, срок переносится на следующий рабочий день».
Также Антониу Мендонса Мендеш добавил, что почти пять миллионов португальцев уже сдали свои декларации.
Праздник Тела Христова (Corpo de Deus) отмечается в четверг после Троицы и считается в Португалии государственным праздником и нерабочим днем.
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