Португалия: изменен срок подачи IRS

«Официальный срок сдачи IRS заканчивается 1 июня, но ввиду того что 31 мая является праздничным днем (Праздник Тела Христова. - Прим.), в соответствии с законом, срок переносится на следующий рабочий день».

Также Антониу Мендонса Мендеш добавил, что почти пять миллионов португальцев уже сдали свои декларации.

Праздник Тела Христова (Corpo de Deus) отмечается в четверг после Троицы и считается в Португалии государственным праздником и нерабочим днем.