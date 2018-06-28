Португалия: изменен закон о гражданстве

Четверг, 28 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: изменен закон о гражданстве

Президент Республики Марселу Ребелу де Соуза промульгировал поправки к закону о гражданстве (Lei da Nacionalidade).

Документ представляет собой уже восьмое изменение Lein.º 37/81, которое было одобрено парламентом 20 апреля с.г.

Согласно закону, дети иностранцев, проживающих в Португалии в течение не менее 2 лет (ранее - минимум 5 лет), будут «автоматически» считаться португальцами по происхождению (portugueses de origem), если только они не заявят, что не хотят быть португальцами.

В свою очередь, родители детей - portugueses de origem также смогут получить  доступ к португальскому гражданству при условии, что они прожили в Португалии не менее пяти лет НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ЛЕГАЛЬНОГО СТАТУСА (т.н. via da ascendência).Тот, кто родился в португалоязычных странах, освобождается от доказательства знания португальского языка.

С другой стороны, будет возможна натурализация несовершеннолетних, родившихся НЕ в Португалии, при условии, что (как минимум) один из родителей проживает в стране не менее 5 лет до подачи запроса, даже на незаконнных основаниях (ранее родитель должен был прожить в стране - только легально! - 6 лет), при условии, что несовершеннолетний завершил в Португалии, по крайней мере, один цикл начального образования или получил среднее образование.

Отсутствие обвинительных приговоров за преступления, караемые в Португалии максимальным сроком наказания 3 и более года, по-прежнему является обязательным требованием для прошения гражданства по натурализации совершеннолетними гражданами, но те, кто совершил менее тяжкие преступления, не будут «наказаны» за это при запросе гражданства, в отличие от того, что происходит до сих пор.

В то время как português de origem имеет полные права (plenos direitos), с натурализованными португальцами такого не происходит. К примеру, им запрещено выдвигать свою кандидатуру на пост Президента Республики или председателя парламента.

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