Португалия: изменения в историческом центре

Четверг, 19 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: изменения в историческом центре

Муниципалитет Торреш Ведраш объявил о новшествах.

Согласно им, с 16 апреля автаркия осуществляет ряд мер по изменению трафика в историческом центре города с целью вывода из него автомобильного движения.

Меры, которые являются частью Плана мобильности, Стратегического плана исторического центра и Стратегического плана городского развития города, направлены на укрепление исторического и культурного наследия, сокращение шума и загрязнения воздуха, поощрение использования общественного транспорта вместо частного транспортного средства.

Согласно мэрии, за день исторический центр пересекает тысяча автомобилей, большинство из которых не припарковываются на автостоянках, существующих в этом районе города, на 250 мест. В этой связи муниципальный исполнительный орган единогласно одобрил на закрытом заседании ряд мер, ограничивающих движение автотранспорта в пользу общественного транспорта.

В частности, площадь Ларгу де Сан-Педру, на которой расположена церковь, недавно открытая для широкой публики после реставрационных работ, теперь станет исключительно пешеходной, как и, например, Rua Miguel Bombarda, Praça do Município, Rua Dr. João de Meneses и Praça de Wellington.

Еще одна мера - продлить до исторического центра города маршруты общественного транспорта с интервалами движения 30-45 минут, учитывая интересы коммерсантов. Так, появятся остановки возле муниципального рынка и в начале Rua da Horta Nova для автобусов Green Line, которые следуют пройдут по маршруту, соединяющему Avenida Tenente Coronel João Luís de Moura с Rua Raimundo Porta и далее до автобусного терминала.

Также автаркия создаст больше мест для погрузки/разгрузки в историческом центре, заботясь о расположенных там объектах торговли и предоставления услуг. Также будет перенесена стоянка такси с Avenida Tenente Valadim на перекрестке Av. Tenente Coronel João Luís de Moura с Rua Gabriel Pereira, который соединяет Rua Teatro-Cine с муниципальным рынком.

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